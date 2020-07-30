AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kadına şiddete tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir sosyal, hukuki ve siyasi tartışmada herkesin kendi fikrini doğru, karşısındakini yanlış bulabildiğini belirtti.
Bunun da çok doğal olduğuna işaret eden Çelik, "Ama kim ki bir şeyi kadınlara karşı sözel şiddet kullanarak savunuyor ya da kadınlara hakaret ederek eleştiriyor ise dediği yok hükmündedir. Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur. Hiçbir siyasi, sosyal veya hukuki tartışmada kimse mutlak doğruyu temsil edemez. Sosyal, hukuki ve siyasi konularda kadınların şahsiyetlerini hedef almak utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.
Farklı fikirlerin ancak medeni ortamda birbiriyle rekabet edebileceğini vurgulayan Çelik, medeni olmayan atmosferde fikrin yaşamayacağına dikkati çekti.
Özellikle kadınlara karşı medeni olmayan dil kullanılmasının çok ayıp ve cehalet olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
"Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. Bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır. İnsan vicdanı kadına dönük sözel ve fiziki şiddeti mutlak biçimde reddeder. Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak, utanılması gereken bir barbarlıktır. İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz."
BAKAN SELÇUK'TAN ''KADIN-ERKEK'' EŞİTLİĞİNE VURGU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca ‘selam’ deyip geçmesini de bilirler” dedi.
— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) July 30, 2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadın-erkek arasındaki üstünlüğün ancak takvada olduğuna inananlar, nahoş bir üslupla karşılaşınca 'selam' deyip geçmesini de bilirler. Fikrine güvenenler, edepsiz ifadeler kullanmak ya da kategorik ithamlarda bulunmak zorunda kalmaz” ifadelerine yer verdi.
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