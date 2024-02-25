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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı - Güncel haberler

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı

        Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:40
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        AK Partili vekil trafik kazasında yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        #son dakika
        #Ali İnci
        #sakarya
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