Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.