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        Haberler Gündem AK Parti ramazan ayında 1 milyon vatandaşa ulaştı

        AK Parti ramazan ayında 1 milyon vatandaşa ulaştı

        AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca ramazan boyunca 81 ilde düzenlenen programlarda parti kadroları ülke genelinde yaklaşık 1 milyon kişiyle bir araya geldi. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, ramazan boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu güzel ruhu yaşatan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Unutmayalım ki iftar sofraları sadece ekmeğin değil, sevgi ve muhabbetin de paylaşıldığı mekanlardır. Gönüllerimizi ferahlamasına vesile olan ramazan ayımız boyunca 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz ile iftarlarda ve sahurlarda buluştuk, kardeşliğimizi pekiştirdik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:39 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:45
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        AK Parti ramazanda 1 milyon vatandaşa ulaştı
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        AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, teşkilat mensuplarıyla birlikte ramazan ayı boyunca 81 ilde birden yoğun bir program gerçekleştirdi. Bu programlar kapsamında, tüm Türkiye'de ay boyunca her gün düzenli olarak on binlerce ziyaret programı gerçekleştirildi, binlerce hanede de iftar ve sahur sofraları kuruldu. Bu programlar vesilesiyle, AK Parti kadroları ülke genelinde yaklaşık 1 milyon vatandaş ile bir araya geldi. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, ramazan boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu güzel ruhu yaşatan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Unutmayalım ki iftar sofraları sadece ekmeğin değil, sevgi ve muhabbetin de paylaşıldığı mekanlardır. Gönüllerimizi ferahlamasına vesile olan ramazan ayımız boyunca 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz ile iftarlarda ve sahurlarda buluştuk, kardeşliğimizi pekiştirdik" ifadelerini kullandı.

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        'HER DAİM YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Kaya, ziyaretler kapsamında ülke genelinde binlerce haneyi ziyaret ettikleri aktardı. Ramazan boyunca her iftarda milletle bir araya geldiklerini kaydeden Kaya, "Gittiğimiz her hanede, kurduğumuz her sofrada gönül bağlarımızı daha da güçlendirdik. Ziyaretlerimiz kapsamında büyüklerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla unutmadık. Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sıhhat diliyorum. Engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz, yaşlılarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        'BU RUH BİZLERİ HEP İLERİYE GÖTÜRECEK'

        Özel gereksinimli çocuklara da ziyaretler gerçekleştirdiklerini de belirten Kaya, "Özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim süreçlerini yakından takip etme fırsatı bulduk. Hayatın zorluklarına karşı mücadele eden annelerimizin fedakarlıklarına bir nebze olsun destek olabilmek bizler için büyük bir sorumluluktur. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu ruh, bizleri hep ileriye taşıyacaktır" dedi.

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        #AK Parti Ramazan
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