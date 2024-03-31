AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın oyunu kullandı: "Kazanan Muğla olsun"

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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, oyunu Bodrum ilçesinde kullandı.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Eşim Adalet Ayaydın, ile birlikte Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlk ve Ortaokulu’na gelerek 1204 nolu sandıkta oyumuzu kullandık. Torunlarım Aydın, Delfin ve Alize Ayaydın ile Yiğit ve Ömer Talay da bize eşlik etti.

Bugün yine demokrasi şöleni yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidiyor. Torunlarımı da demokrasinin ne demek olduğunu görmeleri, haklarını ve sorumluluklarını anlamaları için yanımıza aldık. Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından ben her seçimi çok önemli görüyorum. Bu seçimin tabii ki benim için özel bir anlamı da var. Zira Muğla’ya hizmet etmek için büyükşehir belediye başkanlığına aday oldum. Neredeyse 3 ay boyunca Muğla’nın tüm ilçelerini, mahallelerini karış karış gezerek sorunları dinledim. Projelerimi anlattım. Şayet sandıktan ben çıkarsam, derhal çalışmalarıma başlayacağım ve Muğla’nın biriken tüm sorunlarını çözmeye çalışacağım. Sonuç ne olursa olsun Muğla’nın kazanması tek dileğimdir. Muğla her şeyin en güzelini hak eden çok özel bir ilimiz. Umarım bu güzel şehre hizmet etme şansını sevgili Muğlalılar bana verir, ben de projelerimi hayata geçirme fırsatını bulurum."