AK Parti MKYK toplandı

AK Parti'de gözler MKYK'ya çevrildi. AK Parti MKYK'sı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

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