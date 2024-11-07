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        Haberler Gündem AK Parti'li milletvekili Serkan Bayram’ın önerisine grup başkanvekili Abdullah Güler’den veto geldi

        AK Parti'li milletvekili Serkan Bayram’ın önerisine grup başkanvekili Abdullah Güler’den veto geldi

        AK Parti'li Serkan Bayram'ın önerisiyle İçişleri Komisyonu'nda görüşülmekte olan ve 'engelli yurttaşlara kaymakam olma' yolunu açacak dahiliye kanununa AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler karşı çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 07.11.2024 - 21:23
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        AK Parti'de 'Dahiliye Kanunu' tartışması
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu'nunda AK Parti'nin engelli milletvekili Serkan Bayram'ın önerisi üzerine engelli yurttaşlara kaymakam olma yolunu açacak dahiliye kanunu görüşüldü. Bayram'ın önerisine AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’den veto geldi.

        Bunun üzerine Bayram, TBMM'deki basın açıklamasında Güler'i eleştirdi.

        Önerisine Süleyman Soylu ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın destek verdiğini belirten Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

        "Bir yıldır da anlatıyorum her yerde. Sağ olsun bugüne kadar partililer destek oldu. Ama bazı şeyler çok üzüyor. Benim partinin başkan vekili bir türlü rıza vermedi. Bütün milletvekillerimiz de destekliyor. Buradan davet ediyorum; insanlık için, adalet için, barış için, onur için... Komisyon orada yazıyı bekliyor. Engellilerin kaymakam olmasını engelli kaldıran yazıyı bekliyor. Komisyon bekliyor. Benim partimin grup başkan vekilinin yazıyı vermesi bekleniyor. Bu tarihi bir sorumluluktur. 'Türkiye yüzyılı diyoruz. Yapay zekayla dünya yönetiyor insanlar. Dünyada devletler elle ayakla değil gönülle düşünce ile yönetilir. Beyinle yönetilir. Bu sebeple, insanlık için, adalet için engelli kardeşlerimin kaymakam olması yönündeki yasa değişikliğini benim grup başkanım Abdullah Güler'e sesleniyorum"

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #SERKAN BAYRAM
        #Abdullah Güler
        #Dahiliye Kanunu
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