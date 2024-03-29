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        Haberler Gündem Politika AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

        AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

        AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarının çok hızlı bir şekilde alınacağını söyledi. AK Parti'nin 2 milyon aktif kişiyle sahada olacağını anlatan Yavuz, "Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:41
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        "Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız"
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        Türkiye, pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yurt genelinde 61 milyon 441 bin 881 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanacak.

        Tüm siyasi partiler de son hazırlıklarını tamamladı.

        AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da seçim öncesi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Yerel seçimde kullanılacak pusula sayısının muhtarlık seçimiyle birlikte 4 olduğunu anlatan Yavuz, "Muhtarlık pusulası hariç, tek zarf mühürle birlikte kendisine verilecek ve herkes oy kullandıktan sonra oyunu sandığa atacak." dedi.

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        Ülke genelinde 250 bin 903 seçim sandığı kurulacağını belirten Ali İhsan Yavuz, "Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çok iddialı bir şekilde seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini de bu sistem içinde koordine eden bir partiyiz." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, "Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağımız için herhangi bir manipülasyon olmasın diye sık sık açıklamaları girmek istiyoruz." dedi.

        2023 seçimlerinin açıklanmasına ilişkin tabloları gösteren Yavuz, AK Parti’nin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) verilerinin saat 20.30’a gelindiğinde net sonuçları verdiğini aktardı.

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        #AK Parti
        #ALİ İHSAN YAVUZ
        #Son dakika haberler
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