"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ YÜZYILININ İLK BÜYÜK KONGRESİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım beklediklerini belirterek, "Şu anda Hakkari'den, Ardahan'dan, Van'dan otobüslerimiz hareket ettiler, arkadaşlarımız yola çıktılar. Bu heyecana ortak olmak üzere kongre salonumuza doğru hareket ettiler. İnşallah bugün Genel Başkanımızın da teşrifi ile bu muazzam kongre ile yeni bir dönemin kapısını aralamış olacağız. Bu kongre bizim açımızdan şu sebeple çok önemli; Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi. Genel Başkanımızın vereceği mesajlarla, salondaki arkadaşlarımızın coşkusuyla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralamış olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasının 3 ana başlık altında gerçekleşeceğini aktaran Kandemir, "23 senenin muhasebesini yapacağız AK Parti olarak. Milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajları vereceğimiz bir başlığımız olacak. Tabii ki en önemlisi, dünya siyasetine dair, Türkiye'nin bu yüzyılı nerede okuduğunu, Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşmayla inşallah buluşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kandemir, kongrede özellikle uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu, hem büyükelçiler düzeyinde hem de siyasi parti temsilcileri anlamında dünyanın dört bir tarafından kongreye teşvik olacağını anlattı.

Kongrenin, sadece Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafya için değil, dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin de kapısını aralayacağına dikkati çeken Kandemir, "Heyecanla, küresel bir vizyonla tam da partimizin, ülkemizi taşıdığı bu küresel iddianın gereği olarak inşallah bu salonda hep birlikte yeni yüzyılın Türkiye'sinin ilk adımlarını, ilk ışığını, ilk tohumlarını hep birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.

Kandemir, AK Parti'nin sürprizlere açık bir siyasi parti olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede gerçekleştireceği 1,5 saatlik konuşmasında hem içeriye hem dışarıya vereceği mesajlarla AK Parti kongrelerinin tüm dünyayı kapsayan mesajlarını dile getireceğini ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDAKİ 17 BAŞLIK ORTAYA KONACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongreye ve hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongreye ilişkin kampanya sürecine değinen Dağ, bu sürecin bir süredir devam ettiğini, özellikle 14 Ağustos'ta, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptiyle sürdürüldüğünü söyledi.

Dağ, 81 il, 972 ilçede yine "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptiyle gençlik kollarında, kadın kollarında, ana kademede kongreleri gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün de hem bu konseptin devamı hem de Türkiye Yüzyılının ilk kongresi olması sebebiyle inşallah 'Türkiye Yüzyılı' başlıklarında bulunan başlıklarla 'istikbal, istikrar, güç, şefkat, verimlilik' bunların hepsini bir arada tutup 'Adında AK Işığında İstikbal', 'Adında AK Işığında İstikrar', 'Adında AK Işığında Barış' bunun gibi çoklama şekilde hem önceki konseptimizin devamı hem de Türkiye Yüzyılı'ndaki 17 başlığımızı ortaya koyarak, ikisini cem ederek inşallah Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'nin iddiasını ortaya koyacak bir ana tema belirlemiş durumdayız. İnşallah bugün bunu icra edip bundan sonraki kampanyamızda bu şekilde sürdüreceğiz."

Bugünkü kongrede AK Parti'ye ilişkin 3 yeni müziğin kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Dağ, partilileri etkili sahne performansları ve tanıtım filmleriyle de buluşturacaklarını ifade etti.

Dağ, bugün asıl vurucu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olacağına dikkati çekerek, "Heyecanımız çok yüksek. Türkiye'nin her bir tarafından gönüldaşlarımız yola çıkmaya başladılar ve hepsi heyecanlı şekilde bu salona geliyor. Biz bu salonda birçok organizasyon gerçekleştirdik. Hepsinden çok heyecanla, coşkuyla ayrıldık. İnşallah bugün de bu salonda Türkiye'nin her bir tarafına çok güzel bir mesaj, bir heyecan, bir coşku vereceğiz." şeklinde konuştu.

Salonda gerçekleşecek sahne performansında izleyicileri bir sürprizin de beklediğini belirten Dağ, performansın dışında AK Parti teşkilatlarının bugüne kadarki çalışmalarını gösteren 4 dakika 40 saniyelik bir filmin yayımlanacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ YANSITAN BİR MİSAFİR PROFİLİMİZ OLACAK"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise parti kurucularının, önceki dönem milletvekillerinin, önceki dönem bakanlarının ve önceki dönemlerde partide görev yapan kişilerin de kongreye katılım sağlayacağını ifade etti.

AK Parti'nin kurumsal ve siyasal kapasitesini tam manasıyla yansıtacağı bir kongreyi bugün gerçekleştireceklerini belirten Şahin, partinin Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca siyasi partilere de davet gönderildiğini hatırlattı.

Şahin, davetlere olumlu geri dönüş yapan siyasi partilerin temsilcilerinin de bugünkü kongrede olacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun yanında birçok sivil toplum örgütümüz, meslek birlikleri, meslek odaları bugün bizlerle birlikte olacaklar. Bu manada Türkiye'nin bütün zenginliğini, çeşitliliğini yansıtan bir misafir profilimizin olduğunu da ifade edebiliriz. Zaten yabancı misafirlerimizle ilgili hususa arkadaşlarımız değindiler. Türkiye'nin tüm zenginliklerini bugün burada kongremizde hep birlikte görmüş olacağız."