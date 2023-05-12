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AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Derya Ayaydın konuşmasına “AK Parti hep genç parti olacak. TBMM’de gençlerin de sesi ben olacağım. Gençlerim sorunları benim sorunum olacak” sözleri ile başladı.

Siyasetin gençlere bakışının AK Parti öncesi ve sonrası şeklinde ayrılabileceğini ifade eden Ayaydın, şu mesajları verdi:

- AK Parti öncesinde gençler sadece sayı ve potansiyel güç konumundayken, AK Parti ile birlikte gençler yaşamın her alanında daha fazla yer bulmaya, ülkeye ve kendi hayatlarına başarılı bir şekilde yön vermeye başlamışlardır.

- Bugün artık gençler ülkenin asli unsurları ve de yarının Türkiye’sinin mimarlarıdır. Ve Türkiye Yüzyılı da Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde biz gençlerin omuzunda yükselecektir.

- AK Parti döneminde gençliğe yönelik sayısız düzenleme hayata geçirilmiştir.

- Bu ülkenin gençlerine güvenen AK Parti, seçilme yaşını 18’e indirmiştir. Böylelikle gençlere Meclis yolunu açan AK Parti, genç milletvekili sayısı en yüksek parti olmuştur. Bu seçimde de pek çok genç aday yapılmış, hatta en genç milletvekili adayını AK Parti göstermiştir. Yine bir milyonu aşkın parti üyesi genciyle bu alanda da lider durumdadır.

- Gençlerin önünü kesmeye yönelik başörtüsü yasağı ve katsayı adaletsizliği kaldırılmıştır. Üniversite harçları kaldırılmıştır. İsteyen herkese kredi veya burs olanağı sağlanmış; yurtların kapasitesini 850 bine çıkartılmıştır. Üniversite öğrencilerine verilen kredi burs tutarı 2002’de 45 TL iken bugün lisansta 1.250 TL, yüksek lisansta 2.500 TL, doktorada 3.750 TL’ye ulaşmıştır. Yurtlarda kalan öğrencilere verilen beslenme yardımı 2002’de aylık 11 TL iken bugün aylık 1.800 TL’ye yükselmiştir.

- Ülkemizin 81 şehrine yayılan 432 gençlik merkezi, 352 gençlik ofisi ile milyonlarca gencin sosyal, kültürel, bilimsel, sportif gelişimine imkan sağlanmaktadır.

- AK Parti olarak tüm bu yapılanlarla yetinmiyor, daha fazlasını taahhüt ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs seçimleri sonrasında iktidar olarak yine gençlere yönelik pek çok adımımız olacak.

- “Gençlik Kartı” uygulaması ile üniversiteli gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız.

- Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız.

- Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, evlilikler teşvik edilecektir. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.