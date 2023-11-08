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        Haberler Gündem Politika AK Partili Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Habertürk’e gündemi değerlendirdi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılması, CHP'deki genel başkanlık değişimi ve yerel seçim hazırlıklarına ilişkin mesajlar verdi

        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 08.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:21
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        AK Partili Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılması, CHP'deki genel başkanlık değişimi ve yerel seçim hazırlıklarına ilişkin mesajlar verdi.

        "YENİ HAMLELER ORTAYA KONULACAK"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Gazze konusunda uluslararası vicdanı harekete geçirecek yeni hamleler ortaya koyacağını söyledi.

        İsrail'in işlediği savaş suçlarına yönelik yol haritasına da değinen Dağ, “Taraf olmadığımız sözleşmelerde yol almamız mümkün değil ama taraf olmadığımız diplomasi ve ilişkilerle etkileyip taraf olan ülkelerin o işin içine dahil olabileceği durumlar olabilir. Kendi vatandaşlarının orada bulunarak savunuyor olmaları İsrail’i durma noktasına getirecek. Bu iş bitecek enkaz altında kalacak olan ABD, AB ve İsrail olacak” diye konuştu

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        NEBİ HATİPOĞLU'NUN AK PARTİ'YE KATILMASI

        Dağ, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye geçmesini ve sonrasında ortaya atılan iddialara yönelik değerlendirme yaptı. Dağ, “Her katılımdan sonra sancı olurken iddialar da olur. Arkadaşımız yanıt verdi. İYİ Partililer mide bulandırıcı şeyler ifade etti ama Nebi Bey, açık bir şekilde kendisi gerekli açıklamayı yaptı.” dedi.

        CHP'DE GENEL BAŞKANLIK DEĞİŞİMİ

        Dağ’ın gündeminde CHP’deki genel başkanlık değişimi de vardı. “Bir makyaj değişimi. Yüz aynı yüz. Siyasi hayatta değişen bir şey yok. Makyajı pamukla temizleyince gerçek yüz ortaya çıkacak.” diye konuştu.

        AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

        MHP ile yerel seçimde işbirliği görüşmelerinde gelinen aşamaya yönelik de bilgi veren Dağ, “Arkadaşlarımıza Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar gereken müzakereyi yapıyor. MYK'ya getirecekler ve Cumhurbaşkanımıza sunacaklar. Bizde olmayan belediyeleri almak için canla başla çalışacağız. Heyetler sonuçlara gitmiş değil. Usul esaslarda mesafe katledildi" ifadelerini kullandı.

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