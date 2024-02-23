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        Haberler Gündem Ali Kamil Soyuak, Habertürk'te soruları yanıtladı! AK Parti Gelibolu adayından 3 aşamalı belediyecilik anlayışı

        AK Parti Gelibolu adayı Ali Kamil Soyuak'tan açıklamalar

        AK Parti Gelibolu adayı Ali Kamil Soyuak, Habertürk'te soruları yanıtladı. Ali Kamil Soyuak, "Benim gözümde belediyecilik 3 aşamadır" dedi. Sosyal belediyeciliğin önemine değinen Soyuak, "Devlet bize der ki lütfen vatandaşıma sosyal belediyecilik anlamında bu hizmetleri yapman gerekir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 20:59 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:18
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        3 aşamalı belediyecilik anlayışı
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        AK Parti Gelibolu adayı Ali Kamil Soyuak, Habertürk'te soruları yanıtladı.

        Soyuak'ın konuşmasından öne çıkanlar...

        "BENİM GÖZÜMDE BELEDİYECİLİK 3 AŞAMADIR"

        İlk önce 3 dönemdir Evreşe'de güzel işler yaptık. Benim gözümde ilk önce ne yaptıklarımı anlatarak neden kısmına gelmek lazım. Benim gözümde belediyecilik 3 aşamadır. Birinci aşamada 1950-60 belediyeciliği dediğimiz yol, su, çöp ve kanalizasyondur. İkinci aşama sosyal donatılardır. Yani binaları koyarsınız ama binaların yanında da sosyal donatının olması gerekir. Sinemadır, tiyatrodur, konferans salonudur, kapalı pazar, kapalı otopark, yeşil alanlar, spor merkezleri, alışveriş merkezleri. Bu da belediyeciliğin ikinci aşamasıdır. Bir de belediyeciliğin esas üçüncü aşaması ki benim için çok önemli ve önemsediğim aşamadır ki belediyenin sosyal belediyeciliği yapmanız gereken bir üçüncü aşaması vardır. Biz ilk 3 yılda Evreşe'de bütün altyapı, üstyapı ve yollarını bitirdik. Sonraki dönemlerde kapalı pazar yeri, yeşil alanlarımızı, belediye restorasyonlarımızı, kreşi tamamını bitirdik. Kreş bizim için çok önemlidir.

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        "GELİBOLU HALKI NE YAZIK Kİ BU HİZMETLERDEN YARARLANMAMIŞ"

        Bizim ilgilendiğimiz esas dediğimiz yer sosyal belediyecilik kısmı. Esasen ben birinci ve ikinci aşamaları belediyeciliğin vaatleri konusunda değil görevleri konusunda diyebilirim. Son zamanlarda görev ve vaat birbirine karışmaya başladı. Esasen Belediye Başkanları maaş alır. Bu bir meslektir. Seçildiğiniz an itibariyle olan bir meslektir. Seçim bitti mi mesleğinizin sonu sonuçlanmış olur. Bize devlet para verir. Maaş verir, vergi verir. İller Bankası aracılığıyla payını verir. Der ki lütfen vatandaşıma bu hizmetleri yapman gerekir. Yani yolu yap, çöpü topla, kanalizasyon sorununu çöz. Vatandaşların ihtiyaçlarını yaptırır. Bunların seçim vaatleri olması benim adıma yanlış bulduğum şeyler. Esasında bunlar görev olduğu için yapılması gerektiği için bundan söz etmenin anlamı yok. Benim Evreşe'den Gelibolu'ya gelmek istememin en önemli nedeni 2023'te hala Gelibolu halkı bu hizmetlerden yararlanmamış olmasıdır.

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        #HABER
        #ali kamil soyuak
        #Çanakkale
        #gelibolu
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