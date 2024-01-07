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        Haberler Gündem AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında, nereli?

        AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında, nereli?

        31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan oldu. Başkan adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamadan İl Başkanı Yücel Güngör sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki, AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:14
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        Osman Zolan kimdir?
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        31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayının Osman Zolan olacağı AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör tarafından duyuruldu. Ancak resmi açıklama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Yücel Güngör'ün adaylığı kesinleşmiş olacak. Peki, AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        OSMAN ZOLAN KİMDİR?

        1964 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi’nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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