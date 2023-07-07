Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        AK Parti'den yeni torba teklif

        AK Parti Meclis Başkanlığı'na yeni bir torba teklif vermeye hazırlanıyor. Teklifte açık cezaevindeki hükümlülerle denetimli serbestlikten yararlananlara tanınan kovid-19 izni kalıcı hale getirilecek. Teklifte konut kira artışı sınırı yüzde 25 olarak 1 yıl uzatılacak

        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.07.2023 - 17:47
        AK Parti'den yeni torba teklif
        Esra Nehir
        enehir@haberturk.com
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Teklife göre açık cezaevlerindeki hükümlülerle denetimli serbestlikten yararlananlara tanınan kovid-19 izni kalıcı hale getirilecek.

        Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre AK Parti, üzerinde çalıştığı yeni torba teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Açık cezaevlerinde kalan hükümlülerle denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin kovid izinleri 31 Temmuz'da sona eriyor.

        İzin hakkından yararlananların sayısının 128 bini aşması 45 bininin ise dışarıda aile kurup iş sahibi olması nedeniyle bir formül arayışı vardı. O formül torba teklifte yer alacak düzenlemeyle bulundu.

        Buna göre Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde belli suç tiplerinde cezası 3 ya da 4 yıl kalan ve zaten dışarıda hayata karışmış olan hükümlüler tahliye olacak ve cezaevine geri çağrılmayacak.

        Mahkumların tahliyesine baro temsilcileri, Aile ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu son kararı verecek. Komisyon mahkumların karnelerini inceleyecek ve kişi sosyal hayata uyumlu mu, hizmetlere ve işbirliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu, tüm bunları değerlendirecek. Ve son olarak mahkum dinlenerek karar alınacak. Teklifte konut kiralarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de yer alacak. 1 Temmuz'da sona eren kanunun süresi 1 yıl daha uzatılacak.

        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        Kahreden kazada acı detay!
        Kahreden kazada acı detay!
        Almanya'da Fırsat Kart ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da Fırsat Kart ne zaman yürürlüğe girecek?
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Zampuan!
        Zampuan!
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı