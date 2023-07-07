AK Parti'den yeni torba teklif

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Teklife göre açık cezaevlerindeki hükümlülerle denetimli serbestlikten yararlananlara tanınan kovid-19 izni kalıcı hale getirilecek.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre AK Parti, üzerinde çalıştığı yeni torba teklifini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Açık cezaevlerinde kalan hükümlülerle denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin kovid izinleri 31 Temmuz'da sona eriyor.

İzin hakkından yararlananların sayısının 128 bini aşması 45 bininin ise dışarıda aile kurup iş sahibi olması nedeniyle bir formül arayışı vardı. O formül torba teklifte yer alacak düzenlemeyle bulundu.

Buna göre Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde belli suç tiplerinde cezası 3 ya da 4 yıl kalan ve zaten dışarıda hayata karışmış olan hükümlüler tahliye olacak ve cezaevine geri çağrılmayacak.

Mahkumların tahliyesine baro temsilcileri, Aile ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu son kararı verecek. Komisyon mahkumların karnelerini inceleyecek ve kişi sosyal hayata uyumlu mu, hizmetlere ve işbirliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu, tüm bunları değerlendirecek. Ve son olarak mahkum dinlenerek karar alınacak. Teklifte konut kiralarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de yer alacak. 1 Temmuz'da sona eren kanunun süresi 1 yıl daha uzatılacak.