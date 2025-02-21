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        Haberler Gündem Politika AK Parti'de kongre için geri sayım sürüyor: A takımı değişir mi? | Son dakika haberleri

        AK Parti'de kongre için geri sayım sürüyor: A takımı değişir mi?

        AK Parti'de gözler 23 Şubat'a çevrildi. Ankara'da 8'inci Olağan Büyük Kongre yapılacak. Peki kongrede hangi mesajlar verilecek? Partinin A takımında değişiklik olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:28
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        AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

        "Adında ak, ışığında istikbal" ana sloganıyla yapılacak kongrede "Türkiye yüzyılı" temasına vurgu yapılacak. KAAN, Hürjet, Akıncı gibi savunma sanayi ürünlerinin maket ve görselleri de kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda sergilenecek.

        9 SİYASİ PARTİYE DAVET GÖNDERİLİDİ

        AK Parti Kongresi için MHP, CHP, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti, HÜDA PAR ve Vatan Partisi olmak üzere 9 siyasi partiye davet gönderildi. AK Parti kurucular kurulu üyeleri, eski milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlar da kongrede yer alacak.

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        88 ÜLKEDEN 95 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

        88 ülkeden 95 büyükelçi ile 13 ülkeden 28 siyasi parti ve 127 sivil toplum kuruluşu da kongrede olacak.

        YENİ ŞARKISININ TANITILMASI PLANLANIYOR

        Kongrede AK Parti'nin yeni şarkısının tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor. Bin 607 delegenin kongrede oy kullanması bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından değişim mesajı vermişti. Ekimden bu yana devam eden kongre sürecinde 81 ilden 33'ünün il başkanı değişti. Teşkilatlardaki değişim oranı ise yüzde 60'ın üzerinde.

        MYK VE MKYK’DA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

        Büyük kongrenin ardından AK Parti'nin en yetkili karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile A takımı olan Merkez Yürütme Kurulu’nda değişiklik bekleniyor.

        Partideki değişimin Kabine değişimine de etki edebileceği, partiden isimlerin yeni dönemde kabinede görev alabileceği belirtiliyor.

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