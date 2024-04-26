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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ak Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katılarak Türkiye’nin izlediği dış politikayı anlattı. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uluslararası komisyonların başkanları da hazır bulundu.

Komisyon başkanlarının sorularını yanıtlayan Fidan; Gazze konusunda Türkiye’nin perspektifinin akan kanın durması ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi. Hamas'ın "Bağımsız bir Filistin devleti kurulması halinde silah bırakacağız" noktasına gelmesinin önemine vurgu yaptı.

FİDAN BATI ÜLKELERİNİN GAZZE’YE YAKLAŞIMINI ELEŞTİRDİ Batı ülkelerinin Gazze’ye yaklaşımını eleştiren Fidan, Almanya Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, iki devletli çözüm vurgusunun önemli olduğunu ifade etti. Orta Doğu'daki gerilimin başka alanlara sirayet etmemesi konusunda, Türkiye’nin hassasiyetini dile getirdi. REKLAM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma da değinilen toplantıda, savaşın sona ermesi ve bölgenin güvenli hale gelmesi hususunda, arabuluculuğa daha fazla önem verileceğinin altını çizildi. Haziran ayında, yeniden toplantı yapılması kararlaştırıldı.

SOSYAL MEDYAYA DÜZENLEME Mİ GELİYOR? AK Parti’de bir başka toplantı da seçimlerin ardından yol haritasını belirlemeye yönelikti. Strateji heyeti, Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplandı. Sosyal medyadaki hakaret ve dezenformasyon içerikli hesaplarla ilgili muhalefetin de desteğiyle, bir düzenleme yapılması konusu tartışıldı. Tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı bir sosyal medya paneli düzenlenmesi gündeme geldi.