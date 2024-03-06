AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol: 31 Mart Bolu'nun kurtuluş tarihi

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Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu seçimde biz ve MHP ayrı adaylarla giriyoruz. Çok yakın tarihte milletvekili seçimi atlattık. Orada da AK Parti 1. parti oldu. Mevcut belediye başkanı geçen seçimlerde göçmen sorununu çok fazla kullandı. Görevi süresince sadece söylemde kalan işler oldu. Türkiye gündeminde olan ve söylemsel olarak dikkat çeken şeyler oldu. Bolu olarak Türkiye gündeminde olduğumuz konular oldu. Bolu'da 5 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımızda maalesef sığınmacı, mülteci konusunda çok laf hiç iş görmemiş oldu. Mülteci konusunda sayının arttığını görüyoruz. Uygulamaları gerçekleştiremedi. '100 bin liraya nikah kıydığınız sığınmacı gösterin' diye hep soruyoruz. Bu söylemler acil kurtarma butonu olarak kullanıldı. 3 otoparkımız vardı. Kendisi kapalı otoparklar yapacağız demişti. Bir tanesini yıktı. Bolu halkının hassasiyetleri Türkiye'nin hassasiyetiyle aynı. Sığınmacı konusu Türkiye'de hassasiyet taşıyor. Misafirliğin uzadığı, bununla ilgili eylem yapılması için zaten İçişleri Bakanlığı tarafından dikkatli şekilde çalışılıyor.

"CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.14'TE"

Bolu'da temel beklentiler. Birincisi Bolu'nun kent olma hüviyetinde eksik olduğu alanlar. Ulaşım gibi. Üniversite öğrencilerimiz ve hastanelerimiz var. Yenilenmemiş bir hat ağı var. Çok önemli mahallelerimizden üniversite hastanelerimize iki vasıta ile gidebiliyorsunuz. Ulaşım ücretleri ile sıkıntılar var. Malasef dalçık olmayan nadir illerden biriyiz. Bizim hızlıca 4 bölgede dalçık planımız var. Sosyal konut beklerken arsanın satıldığını görüyoruz. 404 konutu beklerken yerin satıldığını gördük. Bolu'da konut sıkıntımız devam ediyor. Cumartesi günü lansmanımız var. Saat 14.14'de Karaçayır Spor Salonu'nda. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Vatandaşlarımız 31 Mart'ı Bolu'nun kurtuluş tarihi olarak görüyorlar.