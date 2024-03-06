Trump'ın partideki rakibi Nikki Haley yarıştan çekildi

Eski Güney Carolina valisi ve Trump'ın başkan olduğu dönemde Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olan Haley, 15 Cumhuriyetçi adaylık yarışının 14'ünde Trump'ın rakiplerini açık ara geride bıraktığı Süper Salı'dan bir gün sonra Charleston'da konuştu.

"Artık kampanyamı sonlandırmanın zamanı geldi" diyen Haley, hiçbir pişmanlığının bulunmadığını ifade etti.

Trump'a açık bir destek vermeyen Haley, "Partimiz içinde ve dışında kendisini desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a bağlı. Umarım bunu başarır" dedi.

Haley, ABD'nin küresel liderliğini sürdürmesinin önemli olduğunu söylerken, kampanyası boyunca ABD'nin Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini savunmasına yardım etmesi gerektiğini söyledi. Haley'in bu politikası, Trump ile aralarındaki en farklı çizgi.

Biden'dan Haley'in seçmenlerine çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın kalan son rakibinin Cumhuriyetçi adaylık yarışından çekilmesinin ardından, Nikki Haley seçmenlerine Kasım seçimlerinde kendisini desteklemeleri çağrısında bulundu.

Biden, eski Güney Carolina valisi Haley'in, "Her zaman onu takip eden kaos" ve "doğruyu yanlıştan ayıramaması" da dahil olmak üzere Trump hakkındaki gerçekleri söylemeye istekli olduğunu söyledi.

Biden, "Donald Trump, Nikki Haley destekçilerini istemediğini açıkça belirtti. Açık olmak istiyorum: Kampanyamda onlar için bir yer var" ifadesini kullandı.

Biden şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde anlaşamayacağımız pek çok konu olduğunu biliyorum. Ancak Amerikan demokrasisini korumak, hukukun üstünlüğünü savunmak, birbirimize terbiyeli, onurlu ve saygılı davranmak, NATO'yu korumak ve Amerika'nın düşmanlarına karşı durmak gibi temel konularda ortak bir zemin bulabileceğimizi umuyor ve buna inanıyorum."

Nikki Haley'i birçok konuda eleştiren ve Haley'e göre kendisini küçümseyen Donald Trump da Haley'in seçmenlerine kendisine katılma çağrısı yaptı.