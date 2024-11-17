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        Haberler Gündem Güncel AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına taşlı saldırı | Son dakika haberleri

        AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına taşlı saldırı

        AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na maskeli saldırgan tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Parke taşlı saldırıda binanın camları kırıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:00
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        AK Parti İlçe Başkanlığına saldırı
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        İstanbul'da gece saatlerinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın önüne gelen maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı.

        Olayı fark eden binadaki güvenlik görevlisi, peşinden koştuğu saldırganın uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi.

        İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis, camları kırılan binada inceleme yaptı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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        "SALDIRIYI KINIYORUM"

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        İlçe Başkanlığının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde binanın camına atılan taşı fark eden güvenlik görevlisinin saldırganı yakalamak için dışarıya çıkması yer alıyor.

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        #AK Parti
        #beylikdüzü
        #ilçe başkanlığı
        #Saldırı
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