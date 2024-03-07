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        Haberler Gündem AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü Habertürk'e konuştu

        AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü Habertürk'e konuştu

        Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'da raylı sistemleri geliştiriyoruz. Yeraltı raylı sisteme geçiyoruz ve Antalya'da metroculuğu başlatıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl Antalya'nın metro ile tanıştığı dönem olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 18:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:58
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        "Antalya'yı metro ile tanıştırıyoruz"
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        Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Antalya Büyükşehir Başkan adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şöyle konuştu:

        İnşallah 31 Mart'ta yeni bir dönem başlayacak Antalya'da. Sahada müthiş bir enerji var. Herkes şu an Antalya'da 31 Mart'tan sonra hizmet ve eserleriyle öne çıkan, şehre yön vermeye gayret eden, toplumun ihtiyaçlarını bilen bir belediye başkanı arıyorlar. Onun da bizim ve bizim ekibimizin olduğunu söylüyorlar. Şimdi Antalya'nın kronikleşmiş sorunlarına çareler üreteceğiz. Uzunca bir süredir çalışmaya başladık. Adaylığa kararlı olduğumu, kentin biriken ve uzun zamandır çözülemeyen problemlerini bildiğimden dolayı çözümün bir parçası olduğum için adaylığı talep ettiğim herkes tarafından bilinen bir hakikat. Hemşehrilerimiz de çok heyecanlılar.

        ANTALYA'NIN ÜÇ TEMEL PROBLEMİ

        Antalya'nın en önemli problemi, büyüyen her şehirde olduğu gibi trafik, toplu ulaşım ve altyapı sorunları. Yolun ilk başı bizim için bu. Şehir içi trafiği rahatlatacak adımlar atmamız lazım. Altyapı eksiklikleri sebebiyle Antalya'nın yağmurlarda yaşadığı sorunları gördük. Turizm önemli sektör. Onunla ilgili size örnek vermek istiyorum. Londra'dan Antalya'ya uçak 4 saatte geliyor. Turist havaalanından otele girmek için 4 saat harcıyor. Öncelikle Antalya şehir merkezinde doğu batı, kuzey güney istikametinde 15 yeni koridor açıyoruz. 15 yeni damar, 15 yeni arter. Antalya'yı 15 kez birbirine bağlıyoruz. Bütün bunları master plan çerçevesinde yapıyoruz. Bu bağlantıları ulaşım geometresiyle gerçekleştireceğimiz 21 kavşak düzenlemesiyle yapacağız. Antalya'da raylı sistemleri geliştiriyoruz. Yeraltı raylı sisteme geçiyoruz ve Antalya'da metroculuğu başlatıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl Antalya'nın metro ile tanıştığı dönem olacak.

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        #Hakan Tütüncü
        #haberler
        #Antalya
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