AJet'ten Kuzey Kıbrıs'a indirimli bilet kampanyası! AJet bilet kampanyası ne zaman bitiyor?
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarında indirimli bilet kampanyası başlattı. 821 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler 60 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet Kıbrıs kampanyası süresi, uçuş rotası...
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AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 60 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada bilet fiyatları 821 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte, AJet Kıbrıs kampanyası süresi, uçuş rotası...
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tek yönlü olmak üzere İstanbul, Ankara ve Çukurova ile Lefkoşa direkt uçuşlarında geçerli 821 TL’den başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu.
Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılacak uçuşlarda ise "basic" biletler 999 liradan alınabilecek.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
AJet bilet kampanyası 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ
AJet bilet kampanyasından bilet alan yolcular, seyahatlerini 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 arasında yapabilir.