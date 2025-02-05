Türkiye bu hafta karlı günler geçirecek. Söz konusu olumsuz hava koşullarından dolayı uçuş seferlerinde aksama veya iptaller yaşanacağı tahmin ediliyor. AJet, uçuş bilgilerini anlık olarak paylaşıyor. Peki, 5 Şubat bugün AJet hangi uçuş seferleri iptal edildi?