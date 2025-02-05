5 Şubat AJet iptal seferler: AJet iptal edilen uçuşlar nasıl öğrenilir?
Bu hafta iç veya dış hatlarda uçuş gerçekleştirecek yolcular, AJet'te hangi uçuşların iptal olduğunu araştırıyor. AJet, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş bilgilerini anlık olarak paylaşıyor. Peki, 5 Şubat bugün AJet iptal olan uçuşlar hangileri?
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Türkiye bu hafta karlı günler geçirecek. Söz konusu olumsuz hava koşullarından dolayı uçuş seferlerinde aksama veya iptaller yaşanacağı tahmin ediliyor. AJet, uçuş bilgilerini anlık olarak paylaşıyor. Peki, 5 Şubat bugün AJet hangi uçuş seferleri iptal edildi?
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AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
AJet, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar gerçekleştiriyor. Bugün hangi uçuşların iptal olduğunu öğrenmek için aşağıdaki linkten kontrol sağlayabilirsiniz.
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AJET İPTAL OLAN İÇ/DIŞ HAT UÇUŞ SEFERLERİ SORGULAMA
İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN AJET UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN AJET UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ