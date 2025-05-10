AJet'ten Anneler Günü'ne özel indirim kampanyası: AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman?
AJet, Anneler Günü sebebiyle yurt içi ve dışı uçuşlarda indirim imkanı sunacağını duyurdu. AJet'ten yapılan açıklama sonrasında, "AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. İşte AJet'ten Anneler Günü'ne özel bilet kampanyası detayları...
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AJet, Anneler Günü'nü özel uçak bilet kampanyası ile kutluyor. AJet indirimli bilet kampanyası, belirtilen tarih aralığında tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda geçerli olacak. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Peki, "AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır? AJet indirim bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli olacak?"
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?
AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Anneler Günü'nü özel kampanyayla kutluyor. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET NASIL NEREDEN ALINIR?
Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETANNE" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.
İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.