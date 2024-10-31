AJet'ten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne indirimli bilet kampanyası!
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başlattığı indirim kampanyasında, biletleri 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 2024 yılı uçuş tarihli kampanya 60 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet Kıbrıs kampanyası süresi, uçuş rotası...
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AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlediği indirimli bilet kampanyasında biletleri vergiler dahil 799 TL'den satışa sundu. Sadece basic paketlerde geçerli olacak kampanya 60 bin adet koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet Kıbrıs kampanyası detayları...
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tek yönlü olmak üzere İstanbul, Ankara ve Çukurova ile Lefkoşa direkt uçuşlarında geçerli 799 TL’den başlayan fiyatlarla biletleri satışa sundu.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
AJet bilet kampanyası 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ
AJet bilet kampanyasından bilet alan yolcular, seyahatlerini 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 arasında yapabilir.