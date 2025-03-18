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        Haberler Bilgi Ekonomi AJet 19 eurodan başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası başlattı! AJet kampanyası ne zaman bitiyor, seyahat tarihi nedir?

        AJet 19 eurodan başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası başlattı! AJet kampanyası ne zaman bitiyor?

        AJet, başlattığı yurt dışı kampanyasında 19 EUR/USD'den başlayan biletleri satışa sundu. İki gün sürecek kampanyadan bilet alan yolcular 1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek. İşte, AJet yurt dışı kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:48
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        • 1

          AJet, yurt dışı kampanyası kapsamında çeşitli rotaları 19 euro artı vergilerdn başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde satışa çıktı. 27 bin 500 koltukla sınırılı olan kampanyanın tüm detaylarını derledik.

        • 2

          AJET YURT DIŞI KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Kampanya 18-19 Mart 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

        • 3

          SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          19 Mart'a kadar ilet alan yolcular, 1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.

        • 4

          GENEL KURALLAR

          Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 18 Mart 2025 10:00’da satışa sunulacaktır.

          1 Mayıs 2025 – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

          Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.

          Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

          Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

          Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

          Kampanya 27.500 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

          Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

          AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

          AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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