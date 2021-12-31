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SON DAKİKA: Ajda Pekkan villasının fiyatını artırdı! İşte istediği rakam...

Ajda Pekkan villasına 75 milyon TL istiyor!

Süperstar Ajda Pekkan, yaklaşık dört yıldır satışta olan villasının fiyatını artırdı. Geçtiğimiz yıl malikanesi için 38 milyon TL isteyen Pekkan, fiyatı 75 milyon TL'ye çıkardı

31.12.2021 - 10:37 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Ajda Pekkan, uzun süredir satışta olan Sarıyer Bahçeköy'deki villasına alıcı bulamadı. Ünlü şarkıcının evine geçtiğimiz aylarda da Dubaili bir prensin talip olduğuna yönelik iddialar basına yansıdı ancak satış gerçekleşmedi.

  • Malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi.

  • 2 KAT ARTIŞ

    Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye kadar çıkardı.

  • 24 saat güvenliği bulunan ve 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da var.

  • YAKIN DOSTU BU EVDE ÖLDÜ

    Ünlülerin klip yönetmeni Ayşe Ersayın (63), 2017'de yakın dostu Ajda Pekkan’ın, Bahçeköy’deki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Pekkan “Canım dostumun evimde odası vardı. Ameliyat olacaktı. Yalnız kalmasını istemiyordum. Bir gece önce birlikte film izleyip yattık. Sabaha karşı fenalaştı. ‘Bana bir şey oluyor, iyi değilim’ dedi. Kollarımın arasında öldü” ifadelerini kullanmıştı. Pekkan, dostunun vefatının ardından bu evi satmaya karar vermişti.

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