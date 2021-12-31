YAKIN DOSTU BU EVDE ÖLDÜ



Ünlülerin klip yönetmeni Ayşe Ersayın (63), 2017'de yakın dostu Ajda Pekkan’ın, Bahçeköy’deki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Pekkan “Canım dostumun evimde odası vardı. Ameliyat olacaktı. Yalnız kalmasını istemiyordum. Bir gece önce birlikte film izleyip yattık. Sabaha karşı fenalaştı. ‘Bana bir şey oluyor, iyi değilim’ dedi. Kollarımın arasında öldü” ifadelerini kullanmıştı. Pekkan, dostunun vefatının ardından bu evi satmaya karar vermişti.