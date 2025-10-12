Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ajda Pekkan: Siz evlendiniz ben evde kaldım - magazin haberleri

        Ajda Pekkan: Siz evlendiniz ben evde kaldım

        Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde verdiği konserde, seyircilerine seslenirken, "Ben evde kaldım, siz evlendiniz valla evde kaldım" sözleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 12.10.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Siz evlendiniz ben evde kaldım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Pekkan sahneye havaya kaldırılan paravanın altından çıktı. İki hareketli şarkının ardından sevenlerine seslenen Süperstar, "Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz. Kesin bugün iptal olur dedim, ama Londra'dan bile gelen can dostlarım var. Ben evde kaldım, siz evlendiniz valla evde kaldım" sözlerini kullandı.

        "KARŞIMIZDA BİR TARİH VAR"

        Ajda Pekkan konserine katılan isimler arasında usta oyuncular Halil Ergün ve Cem Özer de vardı.

        Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Halil Ergün, Ajda Pekkan için “Karşımızda bir tarih var, heyecanla bekliyoruz” dedi. Geçmişteki sanatçılara özlem duyduğunu dile getiren Ergün, onlara kalbi ile sahip çıktığını söyledi. Yeni oyuncuların amaçlarının sadece şöhret ve para kazanmak olduğunu belirten Halil Ergün, bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

        “Türk sinemasına bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna ise usta sanatçı, “Yeniden kurumlaşmak, yeniden sanatın hakim olduğu içerikler ile üretime geçmek” cevabını verdi.

        "AJDA TÜRKİYE'NİN EN DEMLİ GENÇ KIZI"

        Konseri izlemeye gelen Cem Özer de Ajda Pekkan hakkında övgü dolu sözler söyledi. "Ajda Türkiye’nin en demli genç kızı, en demli ses sanatçısı. Geçen gün asistanı ile görüştüm, yaklaşık dört beş gün önce provada dedi. Cumartesi günü konseri var, Ajda pazartesi günü provada. Böyle disiplinli bir kadın, o yüzden bu işi uzun zamandır süperstar olarak yapıyor. İnşallah daha uzun yıllar bizi kendinden mahrum etmez” dedi.

        #Ajda Pekkan
        #konser
        #harbiye konseri

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü
        Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü
        "Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz!"
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa