Ajda Pekkan: Siz evlendiniz ben evde kaldım

Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Pekkan sahneye havaya kaldırılan paravanın altından çıktı. İki hareketli şarkının ardından sevenlerine seslenen Süperstar, "Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz. Kesin bugün iptal olur dedim, ama Londra'dan bile gelen can dostlarım var. Ben evde kaldım, siz evlendiniz valla evde kaldım" sözlerini kullandı.

"KARŞIMIZDA BİR TARİH VAR"

Ajda Pekkan konserine katılan isimler arasında usta oyuncular Halil Ergün ve Cem Özer de vardı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Halil Ergün, Ajda Pekkan için “Karşımızda bir tarih var, heyecanla bekliyoruz” dedi. Geçmişteki sanatçılara özlem duyduğunu dile getiren Ergün, onlara kalbi ile sahip çıktığını söyledi. Yeni oyuncuların amaçlarının sadece şöhret ve para kazanmak olduğunu belirten Halil Ergün, bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

“Türk sinemasına bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna ise usta sanatçı, “Yeniden kurumlaşmak, yeniden sanatın hakim olduğu içerikler ile üretime geçmek” cevabını verdi.