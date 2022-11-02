Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl?

AJDA PEKKAN'A NE OLDU?

Gelen son dakika haberlerine göre Süperstar Ajda Pekkan, evinde düşmesi sonucu kalçasını çatlattı. Menajeri konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Oğuz Arınmış açıklamalarda bulundu. Söylenene göre Pekkan, evinde düşerek kalça kemiğini çatlatmış. Konuyla alakalı Arınmış şu ifadeleri kullandı;