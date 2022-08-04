"İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"

Pekkan şunları söyledi:



Tüm dostlarıma ve sevenlerime;



Üç gün önce soğuk algınlığı belirtileri ile başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan, güzel dileklerini ve şifa dualarını gönderen yanıt veremediğim tüm sevenlerim, arkadaşlarım ve dostlarıma...

Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum.



Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.



Sevgi ve saygılarımla.