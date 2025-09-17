Habertürk
Habertürk
        Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax- Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Ajax - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı kapsamında Inter ile karşı karşıya geliyor. Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Ajax- Inter mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Ajax- Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Ajax- Inter maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 17.09.2025 - 19:11 Güncelleme: 17.09.2025 - 20:58
        • 1

          Ajax- Inter maçı canlı izle... Ajax- Inter maçı için nefesler tutuldu. Son dönemin formda isimleri arasında yer alan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Ajax karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Zorlu mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki, "Ajax- Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Ajax- Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...

        • 2

          AJAX- INTER MAÇI NE ZAMAN?

          Ajax- Inter maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        • 3

          AJAX- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4
        • 5

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Ajax karşısında maça 11'de başlaması bekleniyor.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

          Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

          Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez

        Habertürk Anasayfa