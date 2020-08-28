Ajan Salt oyuncuları kimler? Ajan Salt filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2010 yılı aksiyon türündeki filmin başrolünde Angelina Jolie yer alıyor. İşte Ajan Salt filmine dair detaylar...

AJAN SALT OYUNCULARI KİMDİR?

Angelina Jolie, Evelyn Salt

Liev Schreiber, Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı

Chiwetel Ejiofor, Peabody, CIA karşı istihbarat memuru

Yara Shahidi, Cleo, Salt'un komşusu

Zoe Lister-Jones

Daniel Olbrychski

Gaius Charles

Victor Slezak

Corey Stoll

AJAN SALT KONUSU NEDİR?

CIA ajanı Evelyn Salt (Jolie),başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlaması gerekmektedir.