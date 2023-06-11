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Sultangazi'de eşini ve kızını rehin aldı; polis silahla bacağından vurdu

İstanbul Sultangazi'de korku dolu anlar yaşandı. İlçede bir kişi eşi ve 5 yaşındaki kızını rehin aldı. Zanlı bir süre sonra bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Giriş: 11.06.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Ailesini rehin aldı! Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
DHA

Sultangazi'de iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ve eşi Öncü Ö.'yü bıçakla rehin alan Bilal Ö.'yü, polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

DHA'nın haberine göre Öncü Ö. polise, 'Kocamı bırakın' diyerek tepki gösterdi. Bilal Ö.'nün vurulduktan sonra da polise direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Haziran Cuma Günü saat 21.00'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Ö., iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ile eşi Öncü Ö.'yü bıçakla rehin aldı. Çiftin arasına Bilal Ö.'nün babası Ali Ö. girdi. Bu sırada Bilal Ö. bağırmaya ve tehditler yağdırmaya devam edince bu sefer başka bir komşuları olaya müdahale etti.

Komşusu, Bilal Ö. ile dikkatini dağıtmak için tartışmaya başladı. O sırada sesleri duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Bilal Ö., bu kez de elindeki bıçaklarla sokağa çıktı. Şüpheli, bıçakları bırakmayıp çevredekileri tehdit etmeye devam edince, polis zanlıyı bacağından vurdu. Ancak Bilal Ö. buna rağmen elindeki bıçakları bırakmadı ve polise direnmeye devam etti.

Ekipler, Bilal Ö.'yü etkisiz hale getirmeye çalışırken, rehin aldığı karısı Öncü Ö. ise polisi engellemeye çalışarak 'Kocamı bırakın' diye bağırdı. Polis ekipleri, Bilal Ö.'yü bıçakla etrafa tehditler savurduğu sırada üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bacağına 2 kurşun isabet eden Bilal Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören Muhammet Can, "Önce sesler geldi. Sonra yukarıdan aşağıya doğru sandalyeleri atmaya başladı. Sonra adam elindeki 2 tane bıçakla aşağı indi. Şurada arabanın önünde polis onu vurdu. Elinde 2 tane bıçak vardı. Birini düşürdü biriyle tehdit etmeye devam etti. Sonra polis bir anda üzerine atlayarak yakaladı" dedi.

Şüphelinin yaralı halde polise direndiği, eşinin ise polisi engellemeye çalıştığı o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Bilal Ö.'nün yaralı olduğu halde elindeki bıçağı bırakmayıp sağa sola koşturduğu, tehditler yağdırdığı, karısı Öncü Ö.'nün bağırdığı ve etkisiz hale getirilen şüphelinin ambulansa götürüldüğü anlar yer aldı.

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