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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ailesinden izinli ‘Chaplin’ Zorlu PSM'de

        Ailesinden izinli ‘Chaplin’ Zorlu PSM'de

        Aksel Bonfil'in yazdığı ve Saim Güveloğlu'nun yönettiği, geçtiğimiz sezon prömiyerini yapan 'Chaplin' 14 Ekim'de Zorlu PSM'de seyircilerinin karşısına çıkacak. Oyunu, Charlie Chaplin ailesinin sahnelenmesine izin verdiği ilk tiyatro oyunu olarak dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 00:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:16
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        Ailesinden izinli 'Chaplin' Zorlu PSM'de
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        Charlie Chaplin’in tüm yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli ‘The Chaplin Office’ tarafından ve 17 varisinin onayıyla tiyatro formatında dünyada ilk kez sahnelenen Chaplin’in hayatı, birbirinden yetenekli oyuncular ve etkileyici bir prodüksiyonla Türkiye’de tiyatroseverler ile buluşuyor.

        Yapımı MSP, yapımcılığı Mert Siliv imzası taşıyan Aksel Bonfil’in yazdığı ve Saim Güveloğlu’nun yönettiği, geçtiğimiz sezon prömiyerini yapan ‘Chaplin’ 14 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne’de seyircilerinin karşısına çıkacak.

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        Başarılı oyuncu Özgür Daniel Foster, tüm dünyada ikon haline gelen Chaplin’e benzerliği ile oyunu izleyenlerin beğenisini topluyor. Oyunda Foster'ın yanı sıra Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener rol alıyor.

        ‘Chaplin’; kostümleri, dekorları ve hikayesiyle seyircilere unutulmayacak bir deneyim sunuyor. Oyunun tüm müzikleri ve ses efektleri ise sahne üzerinde canlı olarak gerçekleştiriliyor.

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        Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü seyircilerini bekliyor.

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        #Zorlu PSM
        #chaplin
        #Aksel Bonfil
        #tiyatro
        #Özgür Daniel Foster
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