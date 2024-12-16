Ailesi istedi, kimsesizler mezarlığına gömüldü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaldığı otel odasında hayatını kaybeden Endonezyalı Satrio Pricilia (64) isimli kadın turist, ailesinin isteği üzerine Nevşehir’de kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde, Avanos ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Kapadokya bölgesine 3 gün önce ailesi ile birlikte tatile gelen Endonezyalı Satrio Pricilia, konakladığı otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Pricilia’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÇOCUKLARI CENAZE TÖRENİNE KATILDI Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Endonezyalı turistin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Satrio Pricilia cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesinin isteği üzerine Nevşehir’in Avanos ilçesindeki kimsesizler mezarlığına getirildi. REKLAM Burada, kılınan cenaze namazına belediye personelleri ile Pricilia’nın çocukları katıldı. Satrio Pricilia, çocuklarının gözyaşları eşliğinde kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Endonezyalı turist kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.