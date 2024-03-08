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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin, "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:44
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        Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

        Bakanlığın dava süreci devam eden olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu yurdun, olayın meydana gelmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Bakanlığın suç duyurusuyla şüphelinin tutuklandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bakanlığımız dava konusu olayla ilgili mağdur çocukların darp edildiğini gösteren görüntülerin kullanıldığı haberlere yönelik olarak çeşitli zamanlarda erişim engellenmesi talebinde bulunmuş, taleplerimiz kabul edilmiştir. Erişim engeli, görüntülerin çocukların üstün yararı ile fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla talep edilmiştir. Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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