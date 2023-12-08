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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan istismar açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan istismar açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç'ın oğlunu istismar ettiği iddialarına ilişkin haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirildiği, çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 21:44 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:41
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        Bakanlıktan istismar açıklaması
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi

        Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

        Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak “Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor” başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

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        Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #ender saraç
        #haberler
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