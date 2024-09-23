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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Gençlik Fonu web sitesi nedir, krediye nasıl ve nereden başvuru yapabilir, kimler alabilir?

        Bakanlıktan faizsiz evlilik kredisi projesine özel web sitesi! İşte Aile Gençlik Fonu'nda yaşanan son gelişmeler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen faizsiz evlilik kredisi uygulaması için özel internet sitesi açıldı. Yeni siteyle beraber, krediden yararlanmak isteyen çiftlerin daha kolay ve hızlı başvuru yapması amaçlanıyor. Başka bir gelişme olarak; geçtiğimiz günlerde uygulamaya dört ilin daha eklendiği açıklanmıştı. İşte, faizsiz evlilik kredisi hakkında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 07:38 Güncelleme: 23.09.2024 - 07:38
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        • 1

          Geçen sene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi projesinde başvurular sürüyor. Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı. İşte, faizsiz evlilik kredisi hakkında son gelişmeler...

        • 2

          BAKANLIK'TAN YENİ WEB SİTESİ!

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı.

          Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.

          Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.

        • 3

          UYGULAMAYA 4 İL DAHA DÂHİL EDİLDİ

          Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.

          Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.

          Son olarak Bakan Göktaş X hesabı üzerinden Osmaniye'yi de projeye dâhil ettiklerini belirtti.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

          Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

        • 6

          GELİR ŞARTINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

          Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

          Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz.” ifadesini kullandı.

        • 7

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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