Aile ve Gençlik Fonu kapsamında indirim yapan 20 marka hangileri?
Aile Gençlik Fonu kapsamında evlenecek çiftlere verilen faizsiz kredi desteğinin yanı sıra özel indirimler de getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 marka ile iş birliği yaparak, çiftlerin yüzde 5 ile 35 arasında değişen indirimlerden yararlanmasını sağladı. İşte, 2025 Aile Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan 20 marka...
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81 ilde hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletilerek evlenecek çiftlere sunulan destekler artırıldı. Başvurusu onaylanan genç çiftlere faizsiz olarak sağlanan 150 bin TL’lik krediye ek olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 farklı marka ile anlaşma yaptı. Bu sayede belirlenen markalardan alışveriş yapacaklar indirimli fiyatlardan yararlanabilecek. İşte,Aile Gençlik Fonu indirimleri...
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AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA İNDİRİM UYGULANACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.
İndirimler; mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir kapsama sahip olacak.
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AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA HANGİ FİRMALAR İNDİRİM YAPACAK?
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:
Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.
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İNDİRİM KODU NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Yerelde de valiliklerin, belediyelerin yerel işletmelerle işbirliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destekler sunmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, bazı belediyelerin nikah salonlarını ücretsiz tahsis edeceğini, bazı belediyelerin de eşyalara destek olacağını dile getirdi.
Bakan Göktaş, "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız. Umudu ve dayanışmayı büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.