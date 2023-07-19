REKLAM advertisement1

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, evdeki kavgadan korkup 2'nci kattan aşağı atladı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

EVDEKİ KAVGADAN KORKTU REKLAM

İŞ YERİNE AİT TABELANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti.