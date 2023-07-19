İstanbul'da aile içi şiddet! 14 yaşındaki kız çocuğu, camdan atladı
İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir evde aile arasında çıkan kavgada panikleyen 14 yaşındaki kız çocuğu, 2'nci kattan aşağı atladı. Çocuk, birinci kattaki iş yerinin tabelasının üzerine düştü. Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, evdeki kavgadan korkup 2'nci kattan aşağı atladı.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
EVDEKİ KAVGADAN KORKTU
İŞ YERİNE AİT TABELANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti.
BİRİNCİ KATTAKİ AİLEYE MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı.
HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.