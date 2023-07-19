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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Sultangazi'de aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı! - Güncel haberler

        İstanbul'da aile içi şiddet! 14 yaşındaki kız çocuğu, camdan atladı

        İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir evde aile arasında çıkan kavgada panikleyen 14 yaşındaki kız çocuğu, 2'nci kattan aşağı atladı. Çocuk, birinci kattaki iş yerinin tabelasının üzerine düştü. Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:41
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        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, evdeki kavgadan korkup 2'nci kattan aşağı atladı.

        Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

        EVDEKİ KAVGADAN KORKTU

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        İŞ YERİNE AİT TABELANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti.

        BİRİNCİ KATTAKİ AİLEYE MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

        Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı.

        HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        #istanbul haberleri
        #sultangazi
        #Son dakika haberler
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