Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın giydiği bluz olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı!

Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran ve şimdilerde Netflix'in yeni projelerinden Kimler Geldi Kimler Geçti'de avukat Leyla karakterine hayat verecek olan Serenay Sarıkaya, tercih ettiği beyaz bluzuyla gündem oldu.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları kombin hakkında: "Düz bir bluz nasıl bu kadar pahalı olabilir?","Gereksiz bir harcama olmuş", "Biraz fazla pahalı" gibi yorumlar yaptı.