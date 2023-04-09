Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

Aile'nin 6. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Salı akşamı izleyici ile buluşacak bölüme Serenay Sarıkaya’nın ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını söylediği anlar damga vuracak.

Giriş: 09.04.2023 - 22:29 | Güncelleme: ABONE OL
Aile'nin 6. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!
HABERTURK.COM

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

SERENAY SARIKAYA ‘AİLE’NİN BU HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEYECEK

Aile'nin Salı akşamı yayınlanacak 6. bölümünden dikkat çekici bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin ve Aslan’ın eğlenmek için gittiği mekanda sahnede şarkı söyleyen sanatçının Aslan’a olan yakın davranışları Devin’in dikkatinden kaçmıyor. Sahne alan kişi “Yaramızda Kalsın” şarkısını seslendirdiği sırada Aslan’a ve Devin’e sırayla mikrofon uzatırken, Aslan’ın yine Devin adına konuşarak sesinin güzel olmadığını söylemesi üzerine Devin eline mikrofonu alarak şarkıyı söylemeye başlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bruce Willis’in en iyi 10 filmi
Bruce Willis’in en iyi 10 filmi
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak!
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak!
Hasta taşıyan ambulans kamyonete çarpıp alev aldı
Hasta taşıyan ambulans kamyonete çarpıp alev aldı
Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.