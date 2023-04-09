Aile'nin 6. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

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Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

SERENAY SARIKAYA ‘AİLE’NİN BU HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEYECEK

Aile'nin Salı akşamı yayınlanacak 6. bölümünden dikkat çekici bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin ve Aslan’ın eğlenmek için gittiği mekanda sahnede şarkı söyleyen sanatçının Aslan’a olan yakın davranışları Devin’in dikkatinden kaçmıyor. Sahne alan kişi “Yaramızda Kalsın” şarkısını seslendirdiği sırada Aslan’a ve Devin’e sırayla mikrofon uzatırken, Aslan’ın yine Devin adına konuşarak sesinin güzel olmadığını söylemesi üzerine Devin eline mikrofonu alarak şarkıyı söylemeye başlıyor.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut