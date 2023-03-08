Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran dizi ilk bölümüyle ABC1 20+’da 8.82 izlenme oranı (rating) 19.87 izlenme payı (share), AB’de 8.31 izlenme oranı (rating) 22.22 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. Total’de ise 5.89 izlenme oranı (rating) 14.14 izlenme payı (share) elde etti.

Duyurulduğu ilk günden bu yana kadrosu, hikayesi ve tanıtımlarıyla merak uyandıran ‘Aile’ dizisi dün gece Show TV’de başladı. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı dizi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın dışında Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Aile etiketi 12 saat 50 dakika Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı. Aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler de uzun saatler boyunca listelerden inmedi.

Hikâye, 'Aslan' ve 'Devin’in İzmir uçağında yollarının kesişmesi ile başladı. 'Aslan', acelesi olan ve taksi bulamayan 'Devin’i gideceği yere kadar bırakmayı teklif edince olaylar başladı. Kardeşinin yanına hastaneye yetişmeye çalışan 'Devin', 'Aslan’ın arabasına bindi. 'Aslan', 'Devin’i bırakıp gidemedi. Kardeşi 'Yağmur' ile ilgili sorunlarla ilgilendi. Bu sırada Soykan Ailesi meşhur sofralarında toplanmıştı. Çünkü 'Yusuf Soykan’ın doğum günüydü. Soykanlar için aile sofrası çok önemliydi, 'Aslan' ise 'Devin' ile tanıştığı ilk gün bu sofraya gelmeyerek kritik bir kuralı çiğnedi. Oğlu 'Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden 'Hülya Soykan' için bu büyük bir sorundu.

Aslan ve Devin’in ilk karşılaşması;

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ASLAN VE DEVİN’İN İLK BULUŞMASI ÇOK KONUŞULDU

'Aslan' ve 'Devin', İstanbul’a döndüğünde yeniden bir araya geldi. 'Devin', 'Aslan’ın kendisinde kalan ceketini geri götürünce 'Aslan', 'Devin’i buluşmaya ikna etti. İkili ilk randevusunda hiç tanımadıkları bir çiftin düğününe katılarak çılgınca eğlenip romantik anlar yaşadı. Gecenin sonunda 'Aslan', kendilerini takip eden bir araçtan kurtulmaya çalışınca 'Devin', Soykanlar ile ilgili internette gördüğü bilgilerin de etkisiyle gerildi. İkili arasındaki gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. Ancak 'Aslan', 'Devin’in peşini bırakmamaya kararlıydı.

Aslan ve Devin’in ilk buluşması;

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Romantik anlar;

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DEVİN, SOYKANLARIN SOFRASINDA

'Aslan', 'Devin’i bir buluşmaya daha ikna etti ancak bu sefer gidecekleri yer çok önemliydi. 'Aslan', 'Devin’i evine yani Soykanların meşhur sofrasına getirdi. Başta 'Hülya' olmak üzere herkesi şoke etti. Bu sırada finalde 'Aslan’ın eski sevgilisi 'Aysel’in bir trafik kazası geçirdiği görüldü. 'Hülya' ile bir çekişmenin içinde olan 'Aysel’in bu kazası akıllara “Kazanın sebebi Hülya mı?” sorusunu getirdi. 'Hülya’nın, 'Devin' ve 'Aslan' ilişkisine karşı ne yapacağı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

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İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Aile’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından dikkatleri üzerine çeken ikinci bölüm tanıtımı da yayınlandı. 'Devin’in 'Aslan’a “Bizim gibi iki tane ruh hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok!” dediği anların dikkat çektiği tanıtımda, ikili özel bir davete katılıyor. 'Aslan' ve 'Devin’in geçirdiği romantik akşamın sonunda neler yaşayacağı merakla beklenirken, çiftin uyumu herkesi büyülüyor.

Aile’nin 2. Bölüm Tanıtımı;

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHIOW TV’de!