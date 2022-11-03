AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Her ayın 5'i ile 21 arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23.59'da, ayın 21'inden sonraki ayın 5'ine kadar olan değişiklik talepleri ise sonraki ayın 5'inde gece 23.59' da gerçekleşir.

Değişiklik taleplerinin gerçekleşme zamanına kadar iptal edilebilmesi mümkün olup, değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamaz. Kayıtlı vatandaş sayısı 4 binden fazla olan hekime geçiş söz konusu olmayıp, 3 ay içerisinde en fazla 1 defa değişiklik yapılabilir.