Aile Dizisi yeni sezonu ne zaman? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkayanın paylaştığı Aile dizi iyi oyuncu kadrosu ile her salı akşamı Show TV de izleyiciler ile buluşuyor. Kısa sürede geniş bir izleyiciyi kitlesine ulaşan başarılı dizinin sezon finali yapması ardından yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Aslan ve Devinin yaşadıklarını heyecanla takip edenler yeni sezonda yaşanacakları merakla bekliyor. İşte Aile dizisi yeni sezon yayın tarihi ile ilgili detaylar...