Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı ne zaman hesaba yatacak?
Yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı'nda son ödemeler yapılıyor. Destekten yararlanan binlerce aile Kasım ayında ne zaman ödeme yapılacağını merak ediyor. Geçen ay 10'unda yapılan 3,7 milyar TL'lik ödeme sonrası gözler Kasım ayına döndü. Peki, Aile Destek Programı Kasım ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri araştırılmaya başlandı. Yıl sonuna kadar uzatılan destekte 850 lira ile 1250 lira arasında yapılan ödemelere ek olarak, hanelere çocuk başına ödeme de yapılıyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemeleri Kasım ayı henüz hesaba yatmadı. Genelde Bakanlık ayın 15'ine kadar yatırılıyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.
Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.