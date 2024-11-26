İhtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin devam edip etmediği araştırılıyor. Geçen yıl bir yıl süreyle uzatılan bu desteklerden faydalanan binlerce aile, Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen programın sona erip ermediği ise akıllarda soru işareti oluşturdu. İşte 2024 yılı için Aile Destek Programı ödemelerine dair detaylar...