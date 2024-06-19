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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Paketi ödemeleri bu ay son mu, Haziran'da bitti mi? Aile Destek Ödemeleri bir sene daha uzayacak mı?

        Aile Destek Ödemeleri bu ay bitti mi? Aile Destek Ödemeleri bir sene daha uzayacak mı?

        Aile Destek Ödemelerinde sona gelindi. Temmuz 2023'te başlayan ve 12 ay olarak planan program, Haziran 2024 itibarıyla tamamlandı. Geçtiğimiz sefer, ödemelerin bir sene daha uzatılmasına karar verilmişti. Peki, "Aile ve Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılacak mı?" oldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:23
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        • 1

          Haziran ayında Aile Destek Ödemeleri, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Ancak 12 aylık bir program olarak başlatılan ödemelerin sonuna gelindi. Şimdi destekten yararlanan vatandaşlar, programın bir sene daha uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;

          “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

        • 3

          2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.

        • 4

          AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?

          Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;

          450 TL ve altı - 1.250 TL

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL

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