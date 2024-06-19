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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya: 2 - Macaristan: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Almanya: 2 - Macaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        Almanya - Macaristan maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Almanya, Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı ve ikide iki yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.06.2024 - 18:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:57
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        Almanya ikide iki yaptı!
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        EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 mağlup etti.

        23. dakikada Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçen Almanya 67'de İlkay Gündoğan ile farkı 2'ye çıkardı.

        Kalan dakikalarda gol olmayınca Almanya mücadeleyi 2-0 kazanarak İskoçya'dan sonra ikinci galibiyetini aldı ve ikide iki yaptı.

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        Maça baskılı başlayan Almanya istediği pozisyonlara girse de Gulacsi'yi bir türlü geçemedi.

        16. dakikada ön alan baskısı yapan İlkay altı pasın içerisine kadar rakibini ceza sahasına kadar kovaladı ve girdiği ikili mücadeleyi kazandı. Ardından topu Jamal Musiala'ya verdi ve Musiala'nın sert şutu ağlarla buluştu.

        Gelen gol sonrası Almanya baskısını arttırsa da başka gol bulamadılar ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

        ALMANYA BASKILI BAŞLADI

        İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi topun sahibi olarak başlayan Almanya oyunun kontrolünü eline aldı ve baskısını her geçen dakika arttırmaya başladı.

        İLKAY ATTI, FARK İKİYE ÇIKTI

        67. dakikada Maximilian Mittelstadt, Toni Kroos ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına girdi ve son çizgiye inip ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan İlkay Gündoğan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

        Gelen ikinci gol sonrasında oyunu iyice eline alan Almanya yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oldukça pozisyona girse de bunları değerlendiremedi.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Almanya maçı 2-0 kazandı.

        PUAN DURUMU

        Oynanan karşılaşmanın ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

        1- Almanya (6 Puan)

        2- İsviçre (3 Puan)

        3- Macaristan (0 Puan)

        4- İskoçya (0 Puan)

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