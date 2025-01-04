Aile destek ödemesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Hak sahipleri, son olarak Aralık ayında ödemelerini aldı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte ‘’Aile destek ödemesi bitti mi?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Söz konusu destekten yararlanan aileler, konu ile ilgili Bakan Mahinur Göktaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Aile destek ödemesi devam edecek mi, uzatıldı mı, yeni açıklama var mı?