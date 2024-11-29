AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Bu zamana kadar hanelere 103,2 milyar lira yardım yapılan program, Aralık ayında ödemenin son kez yatmasıyla sonlanacak.