Aile Destek Programı ne zaman bitiyor? Aralık ayı ödemeleri son mu?
İki yıldır, dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla yürütülen Aile Destek Programı bu sene için tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar uzatılan destek ödemelerinin son taksitinin yatırılmasıyla, 2025'te bir kez daha başvuru dönemi başlayacak. Peki, Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, son gelişmeler...
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Normal şartlarda Haziran ayında tamamlanan Aile Destek Programı yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Kasım ödemelerinin yapılmasından sonra destekten yaralanan binlerce aile, son ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı son ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Bu zamana kadar hanelere 103,2 milyar lira yardım yapılan program, Aralık ayında ödemenin son kez yatmasıyla sonlanacak.
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Program kapsamında yapılacak Aralık ödemesinin, son ödeme olması planlanıyor. Bakanlık genelde ayın 15'ine kadar ödemeyi tamamlıyor.
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