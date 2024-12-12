Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?
10 Aralık'ta Aile Destek Ödemeleri hesaplara yattı. Yılın son ayındayken, destekten yararlanan binlerce aile programın ne zaman biteceğini ve son ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Normalde Haziran ayında bitmesi, gereken program yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
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12 aylık bir program olarak hayata geçirilen Aile Destek Ödemeleri için Haziran ayında uzatılma kararı alınmış ve ödemelerin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti. Şimdi destek alan haneler, son ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemelerinde son taksit ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESABA YATTI
10 Aralık günü Aile Destek Ödemeleri hesaba yattı. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapıldı.
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